Выручка Lamoda за год выросла на 10%

По итогам 2025 года выручка Lamoda по МСФО увеличилась на 10% в годовом выражении, до 113 млрд руб. Оборот ритейлера вырос на 14%, до 213 млрд руб., скорректированный финансовый показатель EBITDA — на 27%, до 15,5 млрд руб.

Согласно отчетности, клиентская база Lamoda в прошлом году выросла на 10%, на 570 тыс. пользователей. К платформе присоединилось более 1650 новых брендов, из которых 60% — локальные марки. Количество товаров выросло на 14%, до 774 тыс., средний чек одного заказа составил 5 882 руб. Рост продаж направления «Спорт» на платформе и в магазинах составил 24% в годовом выражении.

За 2025 год Lamoda увеличила количество собственных и партнерских точек выдачи заказов в 8310 населенных пунктах до 35,5 тыс. Число собственных ПВЗ платформы выросло почти на 10%, до 1080 пунктов в 117 городах. Зона доставки на следующий день была расширена на 20%.

В прошлом году Lamoda впервые с 2019 года обновила логотип. Компания сохранила черно-белый визуал, но отказалась от наклона букв «L» и «A».

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Продавцам одежды жмет онлайн».