Lamoda показала новый логотип

Российский fashion-ритейлер Lamoda впервые с 2019 года представил новый логотип. Компания сохранила черно-белый визуал, но отказалась от наклона букв «L» и «A».

В сообщении компании сказано, что Lamoda «остается проводником в мир моды», но теперь «делает это по-новому». Изданию Adindex пресс-служба ритейлера сообщила, что изменения будут внедряться постепенно на всех площадках. В их числе цифровые-платформы, пункты выдачи заказов и фирменный транспорт.

По итогам 2024 года оборот Lamoda вырос на 37% год к году и достиг 187 млрд руб. Выручка компании составила 103 млрд руб.

