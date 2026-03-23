В Ярославской области более 150 человек обратились за выплатами после атак БПЛА

В Ярославской области было подано 163 заявления о компенсации ущерба после атак БПЛА. Об этом сообщает издание «Сорока» со ссылкой на заместителя министра региональной безопасности Сергея Максимова.

Господин Максимов не указал, сколько из этих заявлений было удовлетворено. Как сообщал «Ъ-Ярославль», меры государственной помощи пострадавшим от атак беспилотных летательных аппаратов были введены в регионе в 2024 году, затем продлены на 2025-й и 2026-й годы. Размер выплаты варьируется от 50 до 300 тыс. руб. Максимальная выплата предусматривается за повреждение автомобиля.

Замминистра добавил, что для получения оперативной информации об атаках БПЛА необходимо установить приложение МЧС, которое сразу уведомляет о таких событиях. Он пояснил, что сирены в регионе пока решили не включать.

«Такое решение принято, чтобы не будоражить людей. Практика уже показала: когда в октябре был большой налет на территорию Ярославской области, в том числе попадали БПЛА во Фрунзенском районе, в Заволжском — счастье, что ничего не включалось и не было людей на улице, пострадали только окна, обшивка, балконы, машины, но к счастью, не пострадал ни один человек»,— сообщил господин Максимов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 31 октября украинские летательные аппараты были сбиты над самим областным центром. Из-за падения обломков были отменены занятия в двух детских садах Фрунзенского района.

Алла Чижова