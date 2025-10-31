Атака БПЛА на Ярославль: главное

Ярославская область в очередной раз была атакована беспилотниками. На этот раз украинские летательные аппараты были сбиты над самим областным центром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

31 октября Ярославль был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами, сообщил в 07:14 в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Сегодня ночью над Ярославлем отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается»,— сообщил глава региона.

Несколько ранее, в 05:45, официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о приостановке работы аэропорта Ярославль (Туношна). Ограничения на прием и вылет воздушных судов были введены для обеспечения безопасности полетов.

В 07:57 Михаил Евраев рассказал, что из-за падения обломков БПЛА принято решение об отмене работы детского сада № 28 во Фрунзенском районе. Спустя несколько минут глава региона уточнил, что отменены занятия также в детсаду № 125.

Решение было принято в том числе для проведения следственных действий. «Малышей примут другие детские сады района»,— уточнил Михаил Евраев.

В 08:21 правительство Ярославской области выступило с разъяснением, что остальные учебные заведения региона работают в штатном режиме.

«После снятия режима беспилотной опасности было принято решение о посещении образовательных организаций в обычном порядке. Оперативное информирование родителей ведется через СМС-сообщения и родительские чаты, также режим работы можно уточнить у администрации образовательной организации»,— сообщили в областном правительстве.

Также в правительстве напомнили, что в Ярославской области действует запрет на распространение информации об атаках БПЛА, работе ПВО и размещении военнослужащих. В социальных сетях почти не было фото и видео последствий инцидентов. Жители разных районов писали о громких звуках, которые они слышали рано утром.

Официальный Telegram-канал Министерства обороны России в 08:12 пояснил, что над Ярославской областью сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего в течение прошедшей ночи (с 23:00 30 октября до 08:00 31 октября) в России дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 130 БПЛА, в том числе один — над соседней Московской областью.

В 09:56 Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ярославском аэропорту.

В прошлый раз об атаке беспилотников на Ярославль сообщалось 28 сентября. Тогда БПЛА были сбиты при подлете к областному центру. В результате атаки была повреждена кровля жилого дома. «Ъ-Ярославль» сообщал, что власти Даниловского и Любимского районов Ярославской области объявили набор резервистов в мобильные группы для защиты критически важных объектов от беспилотных летательных аппаратов, в том числе НПЗ в Ярославле.

Антон Голицын