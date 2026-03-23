Компаньон экс-главы ВС Адыгеи оспаривает взыскание 28 млн рублей

В Волгоградский областной суд поступила жалоба предпринимателя из Республики Адыгея Исмаила Ожева, оспаривающего решение о взыскании с него 28 млн руб. задолженности по аренде земельного участка под аэродромом малой авиации Энем. Разбирательство было инициировано прокуратурой республики, пишет «Ъ».

Как ранее установил Тахтамукайский районный суд Адыгеи, в ходе процедуры банкротства компании ЦДА господин Ожев приобрел право аренды участка площадью 92 га, используемого для учебно-тренировочных парашютных прыжков. Первоначально годовая арендная плата составляла 3,9 млн руб., однако впоследствии Росимущество увеличило ее в несколько раз. По версии истца, арендатор продолжал рассчитываться по прежним ставкам, что и привело к образованию задолженности.

С учетом ходатайства прокуратуры дело было передано на рассмотрение в Волгоградскую область. В надзорном ведомстве указали, что Исмаил Ожев является соответчиком по искам Генпрокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства активов бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его окружения, что может повлиять на объективность рассмотрения дела в регионе.

Ранее решения об изъятии активов, связанных с семьей Трахова и аффилированными лицами, были приняты судами в Волгоградской области и Краснодаре на общую сумму свыше 18 млрд руб.