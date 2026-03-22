Компаньон экс-главы Верховного суда Адыгеи оспорил взыскание 28 млн рублей

Как стало известно “Ъ”, в Волгоградский областной суд направлена жалоба бизнесмена из Адыгеи Исмаила Ожева, который оспаривает решение о взыскании с него долга в сумме 28 млн руб. за аренду участка под аэродромом малой авиации Энем. Процесс инициировала прокуратура республики. Исмаил Ожев — доверенное лицо и номинальный владелец активов экс-председателя Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова.

Решение о взыскании задолженности с предпринимателя Ожева в пользу Росимущества Тахтамукайский районный суд Адыгеи вынес в январе 2025 года. Суд установил, что Исмаил Ожев в ходе банкротства компании ЦДА приобрел право аренды участка площадью 92 га под аэродромом Энем, который используется для организации учебно-тренировочных прыжков с парашютом. Ежегодный размер арендной платы составлял 3,9 млн руб., затем Росимущество увеличило стоимость аренды в несколько раз, но арендатор продолжал использовать прежний расчет.

Прокуратура Адыгеи обратилась в суд за взысканием долга, а затем попросила передать дело для дальнейшего рассмотрения в Волгоградскую область, поскольку Исмаил Ожев является соответчиком в двух гражданских делах по искам Генпрокуратуры об изъятии в казну имущества бывшего главы ВС Адыгеи Аслана Трахова. Данное обстоятельство может повлиять на объективность судей в республике, говорится в решении об изменении подсудности. Решения об обращении активов семьи Траховых и ее доверенных лиц в доход РФ были вынесены Волжским горсудом Волгоградской области (общая стоимость — 13 млрд руб., сентябрь 2025 года) и Октябрьским райсудом Краснодара (5,4 млрд руб., январь 2026 года).

Анна Перова, Краснодар