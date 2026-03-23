Торгово-промышленная палата предложила включить сайты аптек в «белые списки»

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила Минцифры добавить аптечные онлайн-ресурсы в «белые списки» в условиях ограничений мобильного интернета. Об этом президент ТПП Сергей Катырин сообщил ТАСС.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Доступ к сайтам аптечных сетей имеет критическое значение для обеспечения граждан лекарственными препаратами»,— сказал господин Катырин. Он добавил, что отсутствие у пациентов доступа к сайтам аптек может привести к серьезным социальным последствиям, особенно для людей с хроническими заболеваниями.

Как отмечает ТАСС, Российская ассоциация аптечных сетей (РААС), объединяющая коммерческие и государственные аптечные сети, писала обращение в ТПП о критической значимости сохранения доступа к цифровым ресурсам аптек. В РААС заявили, что доступность сайтов фармацевтического рынка напрямую влияет на национальную безопасность населения в области здравоохранения.

С начала марта в Москве начались массовые отключения интернета, при которых работают только «белые списки». В них входят более 120 ресурсов, среди которых — сайты платежной системы, национальные мессенджеры, портал «Госуслуги», маркетплейсы (Ozon, Wildberries), крупные издания, а также транспортные службы и доставка.

