Участвующая в «Совете мира» Индонезия не вносила $1 млрд

Президент Индонезии Прабово Субианто сообщил, что страна не брала на себя обязательств о внесении $1 млрд в фонд Совета мира, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Antara.

Президент напомнил, что Индонезия не была в числе стран, объявивших о финансовых взносах на первом заседании стран-участниц 19 февраля в Вашингтоне. Несмотря на это, Индонезия по-прежнему готова поддерживать межправительственный орган, в том числе путем развертывания миротворческих сил в Газе для помощи в защите палестинцев, подчеркнул он. «Мы заявили о своей готовности направить миротворческий персонал в соответствии с фактическими потребностями»,— приводит агентство его слова.

Вместе с тем Прабово Субианто не исключил возможности оказания финансовой поддержки для реконструкции и оздоровления сектора Газа. «Если удастся добиться прекращения огня и начнется восстановление, Индонезия сможет внести финансовый вклад», — сказал он, предположив, что средства могут быть собраны через Национальное агентство по сбору пожертвований.

Проект Устава Фонда Совета мира содержит пункт о том, что для получения статуса постоянных членов правления страны-кандидаты должны внести в фонд не менее $1 млрд. На этом пункте, по данным Bloomberg, настоял президент США Дональд Трамп.

Ранее председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Ахмад Музани заявил, что власти республики задумались о возможном выходе из международного «Совета мира». Недовольство Джакарты было вызвано военной операцией США и Израиля против Ирана.

Эрнест Филипповский