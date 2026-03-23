Рютте: усилия Трампа по завершению конфликта на Украине имеют решающее значение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп был единственным, кто смог выйти из «тупиковой ситуации» в отношениях с президентом Владимиром Путиным после февраля 2022 года. Усилия Белого дома по урегулированию боевых действий России на Украине имеют решающее значение, считает господин Рютте.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Глава альянса заявил, что США постоянно работают с властями Украины над тем, чтобы оказать максимальное давление на Россию и ускорить процесс мирного урегулирования. На замечание телеведущей о том, что ослабление санкций против российской нефти не похоже на «максимальное давление», господин Рютте ответил, что господину Трампу «приходится балансировать между множеством разных интересов». Об этом он сказал в интервью CBS News.

12 марта США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на танкеры. В Белом доме уверяли, что эта мера — временная, она не принесет России много выгоды и нужна, чтобы смягчить кризис на топливном рынке, произошедший из-за конфликта на Ближнем Востоке. Позже, в разгар военного конфликта против Ирана, США разрешили продавать и иранскую нефть.