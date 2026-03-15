Трамп пообещал вернуть санкции против России, когда закончится нефтяной кризис
Президент США Дональд Трамп заявил, что он возобновит действие недавно приостановленных санкций против России. Это произойдет, как только закончится кризис на нефтяном рынке, пообещал глава Белого дома.
«Я хочу, чтобы в мире была нефть. Я хочу, чтобы была нефть»,— заявил господин Трамп в ответ на вопрос NBC News о замороженных антироссийских санкциях.
Президент проигнорировал просьбу прокомментировать высказывания руководителей стран ЕС, которые раскритиковали его за решение ослабить санкции против России. Вместо этого он переключил внимание на президента Украины Владимира Зеленского: «Я удивлен, что Зеленский не хочет заключить сделку. Передайте Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин хочет ее заключить»,— заявил господин Трамп. Он добавил, что с украинским президентом договориться «гораздо сложнее».
Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выпустило лицензию, временно разрешающую продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на танкеры до 12 марта. Мера, действующая до 12 апреля, направлена на увеличение объемов поставок топлива на мировой рынок, объясняли в Белом доме.
Подробнее — в материале «Ъ» «Загружено — значит разрешено».