Запахло ядерным

США и Израиль вновь, как и летом прошлого года, начали наносить удары по иранской ядерной инфраструктуре. Среди прочих атаковано предприятие по обогащению урана в Натанзе, находящееся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В МИД РФ в этой связи предупредили о возможных радиологических и экологических последствиях. Иран, в свою очередь, ударил по израильскому городу Димона, недалеко от которого расположены израильские ядерные объекты. В МАГАТЭ призвали все стороны проявить сдержанность во избежание риска ядерной аварии.

Спутниковый снимок туннельного комплекса Пикакс-Маунтин в Иране

Фото: Vantor / Handout. / Reuters Спутниковый снимок туннельного комплекса Пикакс-Маунтин в Иране

Предприятие в иранском Натанзе было атаковано в 21 марта утром. Иран обвинил в этом Израиль, Израиль утверждает, что это был не он, США пока молчат.

В комплекс в Натанзе входят промышленный и экспериментальный заводы по обогащению урана, каждый из которых состоит из нескольких надземных и подземных зданий.

Какое из них подверглось ударам на сей раз, не сообщается. Летом 2025 года в ходе 12-дневной войны США и Израиль также били по иранской ядерной инфраструктуре, в том числе по объектам в Натанзе. Выбросов радиации за пределы завода тогда не произошло, однако внутри предприятия радиационное загрязнение имело место.

Объекты в Натанзе находятся под гарантиями МАГАТЭ. Это означает, что специалисты агентства регулярно проверяют соответствующую инфраструктуру на предмет незаявленной ядерной деятельности, гарантируя таким образом, что государство соблюдает свои правовые обязательства по использованию ядерного материала исключительно в мирных целях.

Вплоть до июня 2025 года инспекторы МАГАТЭ имели доступ к предприятиям в Натанзе, хоть и не так часто, как в период полноценного действия иранской ядерной сделки, развалившейся из-за выхода из нее США.

Именно в Натанзе уран обогащали до достаточно высокого уровня (60%, что гораздо выше предусмотренных иранской ядерной сделкой 3,67%). При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и летом прошлого года, и сейчас подчеркивал, что у агентства не было доказательств того, что Иран пытается создать ядерную бомбу. Из-за полученных в ходе прошлой серии ударов повреждений предприятие в Натанзе последние месяцы уран не обогащало.

После того как 21 марта завод вновь был атакован, Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) обратилась в МАГАТЭ, заявив, что действия США и Израиля противоречат международным нормам и подрывают ядерную безопасность.

В МАГАТЭ, в свою очередь, призвали все стороны конфликта к сдержанности ради избежания риска ядерной аварии. В агентстве со ссылкой на ОАЭИ отметили, что превышения уровня радиации за пределами объекта в Натанзе не зафиксировано.

Обстрел предприятия прокомментировали и в российском МИДе. «Американо-израильский тандем продолжает массированные удары по иранским военным, гражданским и, что наиболее опасно, ядерным объектам, не считаясь ни с жертвами среди мирного населения, ни с возможными радиологическими и экологическими последствиями»,— заявили в ведомстве.

В МИД РФ напомнили: после авианалетов на иранскую ядерную инфраструктуру летом прошлого года власти США объявили о «полном уничтожении» ядерной программы страны.

А сейчас вновь бомбят те же самые объекты, притом что они находятся под гарантиями МАГАТЭ.

«Это бесцеремонное нарушение международного права, уставов ООН и МАГАТЭ, профильных резолюций Совета Безопасности ООН и Генконференции агентства. Международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, обязано немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям, порождающим реальные риски катастрофы в масштабах всего Ближнего Востока и откровенно направленным на дальнейшее разрушение мира, стабильности и безопасности в регионе»,— призвали в МИД России.

17 марта под удар попала и построенная «Росатомом» АЭС в иранском Бушере, где работают почти 500 российских специалистов.

По оценке иранских властей, это была преднамеренная атака, удар произошел в 200 метрах от ядерного реактора. Глава «Росатома» Алексей Лихачев призвал лидеров государств сделать все, чтобы удары по АЭС «Бушер» не повторились.

«Если произойдет инцидент, он будет минимум регионального масштаба и коснется большого количества стран, находящихся на Ближнем Востоке... Никому из участников конфликта не избежать воздействия радиации, если произойдет серьезная авария»,— предупредил он (цитата по «Интерфаксу»).

«Первый энергоблок АЭС "Бушер" — это десятки тонн топлива, обогащенного урана, плюс на площадке хранится большое количество отработавшего ядерного топлива, содержащего радиоактивные изотопы. И, что важно: "Бушер" — стопроцентно мирная атомная электростанция. Атаки против нее стали бы очередным уровнем эскалации,— отметил в разговоре с “Ъ” старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Андрей Баклицкий.— Мы уже видели, что Иран готов отвечать соответствующим повышением эскалации со своей стороны. В ОАЭ расположена другая атомная электростанция — "Барака",— где уже четыре куда более мощных энергоблока. "Война электростанций" точно закончится катастрофой».

Пока же в ответ на удары по Натанзу и Бушеру Иран нанес серию ударов по Израилю, в том числе по городу Димона, близ которого расположен Ядерный исследовательский центр имени Шимона Переса.

Считается, что этот объект используется как в мирных, так и в военных целях. У Израиля есть ядерное оружие, хоть он этого официально не признает, придерживаясь политики «стратегической неопределенности».

Как отмечается в опубликованном на днях докладе ПИР-Центра «"Рычание одинокого льва": контуры ядерной политики Израиля после ударов по Ирану», страна обладает около 90 развернутыми ядерными боезарядами (большинство из них, предположительно, сконцентрировано на подземном объекте «Кфар-Захария» близ Тель-Авива), а также имеет наработанный запас ядерных материалов для создания еще минимум 187 боеголовок. И хотя на сей раз удар пришелся по объектам в самой Димоне, а не по исследовательскому центру, Иран назвал эти удары «запоминающимся уроком» для Израиля.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац тем временем пообещал «продолжать наступление, чтобы обезглавить Иран и нейтрализовать его стратегические возможности». «Это будет происходить до тех пор, пока любая угроза в отношении интересов Израиля и США в регионе не будет устранена»,— заявил он (цитата по ТАСС).

Елена Черненко