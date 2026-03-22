КСИР рассказал о результатах 74-й волны ударов по военным объектам США и Израиля

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана объявил о завершении 74-й волны ударов по военным базам и объектам США и Израиля в регионе. Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу КСИР.

Согласно заявлению ведомства, Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по используемой США военной авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, Пятому флоту ВМС США, а также тренировочному лагерю курдской группировки «Комала». Иран также поразил военные базы и центры в израильских городах Тель-Авив, Петах-Тиква, Холон и Рамат-Ган, сообщили представители КСИР.

В публикации также отмечается, что если США и Израиль предпримут еще одну атаку по энергетическим центрам Ирана, то последует ответ, «превосходящий все ожидания и резко отличающийся от текущей линии развития событий».

Ранее сегодня командующий иранским центральным штабом Али Абдоллахи заявил, что стратегия ведения боевых действий вооруженными силами Ирана изменилась с оборонительной на наступательную.

Накануне президент Дональд Трамп предъявил Ирану ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. Сегодня американский президент также заявил, что уже достиг своих целей в отношении Ирана, но пока не хочет «заключать сделку» с ним.