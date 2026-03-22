Иран заявил о переходе к наступательной стратегии в войне с США и Израилем

Командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи заявил, что стратегия ведения боевых действий вооруженными силами Ирана изменилась с оборонительной на наступательную.

«Исход войны зависит от воли обеих сторон, — заявил он. — И в Иране существует единая решимость народа, бойцов и руководства продолжать войну до тех пор, пока агрессор не будет наказан, причиненный ущерб не будет возмещен и не будут созданы условия, которые обеспечат сдерживание агрессии в будущем», — заявил Али Абдоллахи (цитата по NBC News).

Накануне президент Дональд Трамп предъявил Ирану ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. Сегодня американский президент также заявил, что пока не хочет «заключать сделку» с Ираном. При этом господин Трамп отметил, что уже достиг своих целей на Ближнем Востоке — Иран, по его словам, уже «стерт с лица Земли».