Минздрав проводили по одежке

Почти 60% врачей и медсестер не поддерживают идею Минздрава ввести в больницах униформу разных цветов. Опрос сервиса «Актион медицина» показал: «люди в белых халатах» считают униформу символом профессии. Кроме того, многие опасаются, что им придется тратить собственные деньги на рабочую одежду «странных оттенков». В Минздраве напоминают, что цветовое разделение носит рекомендательный характер и последнее слово остается за медицинскими организациями.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Председатель Госдумы Вячеслав Воловин на прошлой неделе написал в Telegram-канале, что в нижнюю палату поступают жалобы медиков на рекомендации Минздрава ввести дифференциацию униформы для врачей и медперсонала. Ведомство, напомним, рекомендовало установить шесть вариантов цвета формы в зависимости от должности: для руководящего персонала — фиолетовую, для врачебного — темно-зеленую, для среднего медперсонала — светло-зеленую, а для младшего — сиреневую. Для административного персонала предусмотрен голубой цвет, а для немедицинских специалистов, работников хозяйственных служб и IT-специалистов — серый. При этом основой врачебной униформы, по мнению авторов регламента, должен остаться традиционный белый халат.

В медицинском ведомстве поясняли, что отсутствие стандартизации влечет «хаотичное использование различных комплектов, фасонов и цветовой гаммы одежды даже в пределах одной медорганизации», тогда как единый стиль является «фактором гордости и нематериальной мотивации медицинских сотрудников». В рекомендациях содержатся и требования к обуви, в частности наличие гибкой рифленой подошвы высотой 2–3 сантиметра. Это исключает использование популярных среди медиков кроксов.

Минздрав подготовил эти рекомендации еще два года назад, однако представители власти и профессионального сообщества стали активно обсуждать их в середине марта 2026 года. Спикер Вячеслав Володин заявил, что образ врача и медсестры как «людей в белых халатах» формировался «столетиями». Он предложил отменить рекомендации, чтобы не рушить сложившиеся традиции, и потребовал обсуждать подобные решения с профессиональным сообществом.

Сервис «Актион медицина» (входит в группу «Актион») решил выяснить, как представители отрасли отреагировали на инициативу. В опросе приняли участие почти 800 медработников. Им был задан единственный вопрос: поддерживают ли они идею цветной формы? Участники опроса могли выбрать варианты от «поддерживаю» до «мне все равно», а также дать комментарий. 56% респондентов (423 человека) высказались против инициативы. Они апеллируют к традиции: белый халат — не просто элемент одежды, а символ профессии, связанный с понятиями чистоты и доброты. «Люди в белых халатах» — это устойчивое выражение, которое эта часть медиков не готова менять на «людей в темно-зеленом и салатовом». Многие не понимают саму цель изменений, задаваясь вопросом, как цвет формы повлияет на качество помощи. Они считают, что чиновникам стоило бы заняться решением более насущных проблем отрасли — нехватки кадров, низких зарплат, короткого времени приема. «Когда не знают, как управлять, начинают мебель переставлять»,— прокомментировал рекомендации один из респондентов. «Для чего это нововведение? Врачей станет больше в поликлинике или больнице? Может быть, станет больше денег на обеспечение больных?» — задается вопросом другой медик.

Другим аргументом против стала финансовая сторона вопроса. «Если работодатель закупит, то это будут самые дешевые ткани и одинаковый фасон. Если сами медработники будут закупать — оттенков того же зеленого множество, представляю эту пестроту в медучреждении, похоже на шапито»,— рассуждает участница опроса. Выбранная Минздравом цветовая гамма также вызвала вопросы: респонденты называют оттенки «странными». Их возмущает отдельный фиолетовый цвет для руководства — медики считают это поощрением социального расслоения.

Впрочем, 22% опрошенных поддержали идею. Еще 22% затрудняются ответить или признаются, что им все равно. Сторонники инициативы отмечают практичность темных цветов в отделениях, где форма часто пачкается, например в хирургии. Некоторые надеются, что переход на новый стандарт подразумевает централизованное обеспечение качественной одеждой: «Я работаю 20 лет, и за это время мне ни разу не выдавали форму. Если нас обеспечат красивой, качественной, эргономичной формой, то почему бы и нет». Также были предложения использовать цвет не для стратификации должностей, а для маркировки отделений. Ряд опрошенных считают правильным ввести цветные аксессуары и бейджи, сохранив белые халаты.

«Эксперты в организации здравоохранения выступают за эту инициативу, ссылаясь на лучшие мировые практики и стандарты визуальной коммуникации врача и пациента,— комментирует ведущий эксперт "Актион медицины" Наталья Журавлева.— И это действительно так. Только применять такие практики к российским медучреждениям нужно аккуратно — заранее объяснив врачам, зачем нужно такое нововведение. И гарантированно, в явной форме исключив злоупотребление новыми рекомендациями, которое, как показывает практика, обязательно случится».

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов ранее пояснил “Ъ”, что инициатива по дифференциации цвета униформы — «часть общих рекомендаций по реализации программы модернизации первичного звена». Он обратил внимание, что итоговое решение остается за медицинской организацией.

Наталья Костарнова