Минздрав: новых требований к внешнему виду медиков не вводилось

Методические рекомендации по внешнему виду медицинских работников были изданы и направлены в субъекты РФ еще два года назад, никаких новых требований Минздрав РФ не выпускал, пояснил «Ъ» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Речь идет о письме Минздрава от 18 июля 2024 года.

Ранее РИА сообщило, что министерство представило шесть рекомендованных цветов формы медработников в зависимости от их должности. Уточнялось, что цветовая гамма одежды медработников формируется в соответствии с иерархической ветвью организации. Так, руководящему персоналу рекомендуется носить форму фиолетового цвета, врачебному — темно-зеленого, а среднему медицинскому персоналу — салатового цвета.

«Методические рекомендации по внешнему виду работников являются составной частью общих рекомендаций по реализации программы модернизации первичного звена. Рекомендации были изданы два года назад и тогда же направлены в субъекты РФ. <...> Документу два года, никаких новых требований министерство не выпускало», — сказал Алексей Кузнецов. Он также обратил внимание на то, что документ носит исключительно рекомендательный характер, и решение о внедрении рекомендаций остается за медицинской организацией.

Помимо этого, отметил господин Кузнецов, в документе описаны требования к «архитектурно-планировочным решениям» при строительстве и реконструкции объектов первичного звена, а также приведены варианты логотипов единой «Службы здоровья», которыми обозначаются новые и отремонтированные ФАПы, поликлиники, амбулатории, больницы.

Мария Барановская