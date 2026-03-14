Володин призвал отменить рекомендации о цвете одежды врачей и медперсонала

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава России о цвете одежды врачей и медперсонала. Сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На эту тему обратили внимание на прошедшем заседании Совета Госдумы, написал Вячеслав Володин. Он отметил, что в нижнюю палату поступают обращения от медицинского сообщества из-за рекомендаций Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала, которые ведомство разослало в 2024 году.

Вячеслав Володин указал, что «образ врача, медсестры формировался столетиями — люди в белых халатах». Вопрос о цвете одежды для людей этой профессии возник не беспочвенно — «зачем рушить этот образ, сложившиеся традиции», заявил председатель Госдумы.

Однако прежде чем выступать с подобными решениями, необходимо их обсуждать с профессиональным сообществом, написал Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что диалог — «основа доверия. Доверие — основа развития».

В марте 2026 года Минздрав представил шесть рекомендованных цветов формы медработников в зависимости от их должности. Ведомство рекомендует носить руководству форму фиолетового цвета, врачам — темно-зеленого, среднему медперсоналу — салатового, младшему — лавандового, административному — голубого. Для немедицинских и хозяйственных службы и IT-специалистов был выбран серый цвет.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил «Ъ», что эти меры — часть общих рекомендаций по реализации программы модернизации первичного звена. Он отметил, что рекомендации были выпущены еще два года назад.