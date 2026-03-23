СПОТ не для малых

В Федеральной налоговой службе признают риски повышения нагрузки на малый бизнес после внедрения системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) при импорте. Новая мера обеления поставок предполагает предварительную уплату НДС в составе обеспечительного платежа по СПОТ. Так что у части малого бизнеса, не являющегося плательщиком этого налога, возникает проблема: в отсутствие «исходящего» НДС принять к вычету уплаченный «входящий» не получится, и он останется в стоимости ввезенного товара. Эксперты полагают, что многим МСП-компаниям придется делать выбор: оставаться на упрощенном и патентном режимах налогообложения или же переходить на общий для получения вычета.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Федеральная налоговая служба (ФНС) видит риски разбалансировки сложившейся конкуренции между крупным и малым бизнесом из-за запуска системы подтверждения ожидания товаров, сообщил глава службы Даниил Егоров, выступая 19 марта на Петербургском налоговом форуме.

Напомним, для обеления импорта товаров из стран ЕАЭС еще до пересечения границы бизнес должен будет сообщить о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж, включающий НДС (в рамках перехода к взиманию налога по стране назначения). Крупные и проверенные импортеры от такого аванса будут освобождены. С 1 апреля СПОТ запускается в пилотном режиме (без платежа), с 1 июля — в полноценном (см. “Ъ” от 10 марта). Оператором системы назначена ФНС. Законопроект о СПОТ внесен правительством в Госдуму, в Минфине ожидают, что мера будет приносить в федеральный бюджет по 300 млрд руб. ежегодно (см. “Ъ” от 20 марта).

Поскольку НДС войдет в стоимость импортируемых товаров, то у части малого бизнеса, не являющегося плательщиком этого налога, возникает проблема: в отсутствие «исходящего» НДС принять к вычету «входящий» не получится. Речь идет о части пользователей упрощенной и патентной систем налогообложения (УСН и ПСН). Напомним, для них на 2026 год порог годового дохода, ниже которого НДС не платится, снижен с 60 млн до 20 млн руб. (см. “Ъ” от 19 декабря 2025 года).

Значительный объем потребительских товаров импортируется сейчас малым бизнесом, и, по выражению Даниила Егорова, «конкурентная линейка» между ним и крупными компаниям меняется. «Опять в обратную сторону пойдет этот разбаланс. Мы пока до конца не понимаем, как это будет действовать, поэтому так важен мониторинг»,— признал глава ФНС. По его словам, власти понимают, что при нынешней макроэкономической ситуации дополнительная финансовая нагрузка на бизнес нежелательна, однако для достижения целей обеления экономики внедрение СПОТ — «это необходимость, а не "хотелка", это то, что позволит нам хотя бы прозрачно понимать прохождение товаров».

Партнер Б1 Вадим Ильин отмечает, что в таких условиях малому бизнесу придется переосмыслить налоговое поведение и для получения вычета сделать выбор в пользу уплаты НДС по стандартным ставкам. Старший юрисконсульт юридической фирмы Jingsh Иван Федоров соглашается: если компании на УСН не перейдут на стандартные условия, цена реализуемой ими продукции рискует стать неконкурентоспособной. Необходимость же вносить авансовый платеж еще до продажи импортируемой продукции, отмечает эксперт, грозит малым компаниям снижением объемов закупок на продажу. Партнер юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов видит риски получения мелкими компаниями кассового разрыва из-за авансирования НДС еще до получения прибыли. В этой ситуации крупные компании получают рыночное преимущество, поскольку обладают большим запасом прочности.

Партнер юрфирмы МЭФ Legal Вадим Зарипов потенциальную необходимость перехода с упрощенного режима налогообложения на стандартные условия уплаты НДС называет «фактом экономической реальности», который должен неизбежно наступить. Ситуация с бюджетом, отмечает эксперт, не позволяет правительству «терпеть и закрывать глаза» на неуплату налогов по серым схемам ввоза. «Глубокую несправедливость» СПОТ Вадим Зарипов видит в другом: в привилегии для крупнейших поставщиков, в целом освобожденных от обеспечительного платежа в силу своего статуса.

Разбалансировка конкуренции между МСП и крупным бизнесом, на которую указали в ФНС, действительно будет, соглашается исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. По его словам, необходимо учесть, как именно включение НДС в цены товаров будет соотноситься с налоговой нагрузкой «на упрощенке». По словам эксперта, поскольку в правительстве держат курс на выравнивание налоговой нагрузки, то для тех, кто работает вбелую, она расти не должна. «Нельзя забывать, что после 2022 года именно сектор МСП сыграл значительную роль в обеспечении бесперебойных поставок товаров народного потребления на внутренний рынок»,— напомнил Андрей Шубин.

Полина Попова, Вадим Вислогузов