Никита Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавил гонку бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин набрал 4 очка (2 шайбы плюс 2 голевых паса) в матче против «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) и был признан второй звездой прошедшего игрового дня. Первой звездой стал нападающий «Монреаля Канадиенс» Коул Кофилд, который в домашней встрече против «Нью-Йорк Айлендерс» (7:3) оформил хет-трик и сделал два результативных паса.

Отметим, что в семи из последних восьми матчей Кучеров не уходит со льда без набранных очков, а в последних трех встречах он набрал по системе «гол+пас» 12 очков (6+6). Всего на счету игрока в нынешнем сезоне уже 118 очков (40+78). С лидерской позиции в гонке бомбардиров он сместил нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, в активе которого 116 (38+78) очков. Третье место занимает нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, в активе которого 114 очков (45+69) за 67 встреч.

За карьеру Никита Кучеров трижды получал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ) — в 2019, 2024 и 2025 годах. Но, по словам россиянина, на данный момент он мало думает о еще одной личной награде. «Я не слишком думаю об "Арт Росс Трофи". Наша цель — Кубок Стэнли, и именно на этом мы сейчас сосредоточены»,— приводит слова Кучерова пресс-служба «Тампы».

Арнольд Кабанов