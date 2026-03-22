Иран назвал условия для прохода «не связанных с врагами» судов через Ормузский пролив

Суда, которые не связаны с «врагами Ирана», могут проходить через Ормузский пролив при согласовании мер безопасности с Тегераном. Об этом заявил представитель Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави, передает агентство Reuters.

«Дипломатия остается приоритетом для Ирана. Однако полное прекращение агрессии, а также взаимное доверие и уверенность имеют еще большее значение», — заявил Али Мусави. Он добавил, что атаки США и Израиля на Иран лежат в «корне нынешней ситуации в Ормузском проливе».

Иран ограничил проход по Ормузскому проливу в ответ на атаки со стороны США и Израиля. 22 марта президент США Дональд Трамп поставил перед Тегераном ультиматум: если в течение 48 часов он не разблокирует морской коридор, американские вооруженные силы начнут уничтожать электростанции в Иране. Телеканал NBC News сообщал, что в Вашингтоне обсуждают вариант захвата иранских портов и размещения войск на небольших островах Персидского залива для обеспечения безопасного прохода судов в Ормузском проливе.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), из-за конфликта на Ближнем Востоке мировые поставки нефти в марте сократятся на 8 млн баррелей в сутки. Из-за ударов Ирана по американским базам, расположенным в странах Персидского залива, значительное сокращение поставок наблюдается в Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.