В центре Ростова появился новый наземный переход из-за ремонта подземного

В Ростове-на-Дону на Большой Садовой улице в районе ее пересечения с Кировским проспектом появился новый наземный переход. Разметку нанесли из-за закрытия на ремонт подземного перехода.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что реставрация подземного перехода у музыкального театра пройдет в четыре этапа и будет завершена в июне 2027 года. На ремонт выделено 47,4 млн руб. из бюджета Ростова-на-Дону.

Мария Иванова