На Кубани 22 марта температура воздуха ожидается выше нормы

В воскресенье 22 марта днем в Краснодарском крае, несмотря на порывы северо-восточного ветра со скоростью 6–11 м/с, воздух прогреется до +15…+17 °С. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Такой прогноз привел в своем телеграм-канале ведущий синоптик «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на погоду Кубани окажет влияние северная периферия циклона, кружащего над районами Турции. В такой ситуации ожидается облачная погода с прояснениями и в большинстве районов края обойдется без дождей. Лишь на юго-востоке территории короткие дожди местами еще пройдут»,— написал Михаил Леус в Телеграме.

Несмотря на порывистый ветер, температура в крае превысит климатическую норму.

По прогнозу синоптика, в понедельник 23 марта днем в регионе ожидаются кратковременные дожди, ночью температура составит +5…+7 °С, днем +12…+14 °С.

Андрей Николаев