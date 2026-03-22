В Ростове-на-Дону водитель погиб при опрокидывании мотоцикла

В субботу, 21 марта, в 23:40 в Ростове-на-Дону в районе дома по ул. Димитрова, 21, опрокинулся мотоцикл. Водитель погиб на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Как сказано в сообщении, погибшему было 44 года, он управлял мотоциклом Motoland. По предварительным данным, водитель при резком торможении не справился с управлением и сам допустил опрокидывание мотоцикла. Все обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.

Мария Иванова