Президент Аргентины заявил о готовности обеспечить энергобезопасность ЕС

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его республика способна обеспечивать мир энергосурсами. Он предложил Евросоюзу сотрудничать — Буэнос-Айрес, по его словам, сможет гарантировать энергетическую безопасность Европы.

«Европа годами стремилась к энергетической независимости, мы же предлагаем нечто лучшее: надежного партнера с колоссальными запасами и правительство, которое соблюдает свои контракты»,— заявил господин Милей (цитата по El Cronista).

Президент добавил, что Аргентина переживает инвестиционную «золотую лихорадку». Он пообещал, что к 2030 году объем экспорта превысит $30 млрд в год.

Предложение Хавьера Милея связано повышением цен на энергоресурсы из-за американо-израильского конфликта против Ирана. По данным Bloomberg, ЕС надеялся заменить российский газ на сырье из Ближнего Востока и США, однако из-за вооруженного конфликта планы по отказу от энергоносителей из РФ могут быть отложены.