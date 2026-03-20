Bloomberg сообщил о риске отсрочки отказа ЕС от газа и нефти из России

Планы ЕС по отказу от российского газа строились на ожиданиях увеличения поставок из стран Ближнего Востока и США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. При этом растет вероятность переноса запрета на импорт российской нефти.

Высокопоставленный европейский чиновник рассказал агентству, что даже при возможном снижении напряженности суда могут продолжить избегать прохода через Ормузский пролив, что осложняет поставки энергоресурсов.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Тегеран также ограничил движение танкеров через Ормузский пролив, что привело к росту мировых цен на нефть.