Аэропорт Жуковский в Москве ограничил работу

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на использование воздушного пространства в столичном регионе. Аэропорт Жуковский начал принимать и отправлять рейсы только по согласованию с «соответствующими органами». Такие же ограничения ненадолго вводили и для аэропорта Домодедово — сейчас он работает в штатном режиме.

Позже, в 5:41 мск, Росавиация сообщила о снятии ограничений с Жуковского.

В Росавиации предупредили, что ограничения могут повлиять на расписание рейсов. Меры безопасности приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов, добавили в ведомстве.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что рядом с Москвой сбили беспилотник. Подробностей происшествия глава города не приводил.