Рядом с Москвой сбили беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, который летел на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы, написал глава столицы в своем Telegram-канале. Других подробностей он не привел.

Работа столичного авиаузла не прерывалась. Единственным аэропортом, который ограничивал работу этой ночью, был аэропорт Саратова, сообщали в Росавиации. Он не принимает самолеты уже около трех часов.

Предыдущая атака БПЛА на Москву произошла вчера в полдень. Всего за минувшие сутки, согласно сообщениям господина Собянина, рядом со столицей сбили больше 30 беспилотников.