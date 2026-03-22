Авторы сатирического проекта «Наливкин» останутся на свободе

Гособвинение отозвало апелляционное представление на приговор Уссурийского районного суда по уголовному делу режиссера скетч-шоу «Наливкин» Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова. Это следует из материалов Приморского краевого суда, который 23 марта должен был рассмотреть апелляцию.

Как указано в постановлении судьи Гладких, 12 марта гособвинитель Галочкина отозвала апелляционное представление на приговор в отношении создателей проекта. Учитывая, что другие жалобы на решение суда первой инстанции не поступали, краевой суд прекратил апелляционное производство. Таким образом приговор суда первой инстанции вступил в законную силу и авторы шоу останутся на свободе.

26 декабря прошлого года Уссурийский райсуд признал господ Клочкова и Вавилова виновными по ч. 3 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»). При этом судья Павел Ивананс не согласился с позицией гособвинения, запросившего в качестве наказания для подсудимых по 14 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. руб. каждому.

В итоге режиссер и продюсер получили по 6 лет лишения свободы условно и по 150 тыс. руб. штрафа. Прокуратура Приморья тогда заявляла о несогласии с приговором и обещала его обжаловать.

Уголовное дело в отношении Андрея Клочкова и Семена Вавилова было возбуждено из-за видео «Виталий Наливкин предотвратил теракт», опубликованного в сентябре 2021 года. Герой шоу по сюжету решается расстрелять из гранатомета подозрительную сумку на остановке общественного транспорта, но промахивается и попадает в придорожный рекламный щит с баннером «Единой России».

Алексей Чернышев, Владивосток