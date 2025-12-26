Гранатомет оказался условным

Уссурийский районный суд вынес приговор по уголовному делу режиссера скетч-шоу «Наливкин» Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова. Они обвинялись в хулиганстве и незаконном изготовлении взрывчатых веществ при съемках эпизода сериала про вымышленного главу исполнительного комитета Уссурийского района. Несмотря на то что гособвинение запрашивало для каждого 14 лет колонии строгого режима, суд ограничился мягким наказанием — по 6 лет лишения свободы условно. Прокуратура уже заявила, что намерена обжаловать приговор как чрезмерно мягкий.

Стартовавший в начале текущего года в Уссурийском райсуде процесс по уголовному делу авторов проекта «Наливкин» Андрея Клочкова и Семена Вавилова 26 декабря завершился обвинительным приговором. Фигуранты признаны виновными по ч. 3 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»). Однако судья Павел Ивананс не согласился с позицией гособвинения, запросившего в качестве наказания для господ Клочкова и Вавилова по 14 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. руб. каждому. В итоге режиссер и продюсер, находящиеся под подпиской о невыезде, получили по 6 лет лишения свободы условно и по 150 тыс. руб. штрафа.

«Если учесть, что моим подзащитным грозил реальный срок, приговор можно назвать мягким. Обжаловать его не вижу смысла»,— сказала “Ъ” сразу после вынесения решения суда адвокат господ Клочкова и Вавилова Галина Антонец.

Прокуратура Приморья, напротив, уже заявила о несогласии с приговором и пообещала его обжаловать.

«Занимая принципиальную позицию в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания прокуратура в ближайшее время намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело в отношении Андрея Клочкова и Семена Вавилова было возбуждено из-за видео «Виталий Наливкин предотвратил теракт», опубликованного в сентябре 2021 года, в котором фейковый чиновник использует гранатомет. Видео набрало более 1 млн просмотров. Согласно сюжету, глава исполнительного комитета Уссурийского района, видя растерянность правоохранителей, берет инициативу в свои руки и расстреливает из гранатомета сумку на остановке общественного транспорта, в которой заподозрили бомбу. Правда, попасть в цель Виталию Наливкину так и не удалось и одним из выстрелов он обрушивает рекламный щит с баннером «Единой России». В итоге председатель Наливкин нейтрализует сумку вручную и обнаруживает в ней 25 кг моркови. Официальный представитель МВД Уссурийского района Марина Вульф комментирует произошедшее.

В ноябре 2021 года УМВД РФ по Приморью возбудило уголовное дело по факту хулиганства с применением взрывчатых веществ. Обвинение в этом преступлении было предъявлено Андрею Клочкову и Семену Вавилову, но до суда дело долго не доходило. «Мы, честно говоря, надеялись, что правоохранители поймут абсурдность ситуации и дело будет закрыто. То, что обвинение в итоге ужесточили, стало для нас шоком»,— заявляла ранее “Ъ” адвокат Антонец.

В окончательной редакции Андрею Клочкову и Семену Вавилову было добавлено обвинение в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

«Действуя по предварительному сговору, обвиняемые незаконно изготовили два самодельных взрывных устройства типа “взрывпакет” на основе пиротехнического состава. Изготовленные устройства они использовали для постановки и съемки провокационного видеоролика. С этой целью злоумышленники привязали взрывные устройства к агитационному предвыборному баннеру и остановке общественного транспорта “Сады” на улице Штабского в Уссурийске. Подключив электрические провода, они инициировали взрыв, имитируя выстрел из учебного гранатомета РПГ-7»,— говорится в обвинительном заключении.

«Ролик снимался в безлюдном месте за городом. Никакого боевого оружия, естественно, не было: пиротехника, пейнтбольные ружья. Никто не пострадал и пострадать не мог. Как и остановка общественного транспорта, на территории которой мы прибрались после завершения съемок»,— объяснил “Ъ” ранее свою позицию режиссер Клочков. «Обвинения абсурдные, состава правонарушения нет. Если исходить из логики обвинения, авторов любого фильма, в котором используются пиротехнические эффекты, надо привлекать к уголовной ответственности»,— считает второй адвокат съемочной группы Алексей Клецкин.

Впрочем, в ходе прений сторон обвиняемые не настаивали на оправдании и просили суд вынести наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

«В конечном итоге подсудимые признали вину по ст. 213 УК, но отрицали, что изготовляли взрывпакет, утверждая, что это были пиротехнические изделия заводского производства»,— сообщила “Ъ” представитель прокуратуры Приморья Александра Кленина.

Сатирические видеоролики о приключениях выдуманного «председателя исполнительного комитета Уссурийска» Виталия Наливкина появлялись на одном из YouTube-каналов. Ролики имитировали выпуски новостей, главный герой пытается решить проблемы города. В настоящее время новые ролики проекта «Наливкин» не снимаются. Андрей Неретин, игравший Наливкина, в октябре прошлого года скончался. В декабре текущего года в своем Telegram-канале авторы проекта «Наливкин» выложили два ролика, в которых рассказывается о борьбе за соблюдение законности бывшего антагониста чиновника Наливкина фейкового подполковника МВД Андрейченко. В одном из них «подполковник» замуровывает в своей квартире гражданку, продававшую недвижимость по «схеме Долиной».

Как сказал “Ъ” Андрей Клочков, возможность выпуска новых видеороликов прояснится после решения суда апелляционной инстанции.

