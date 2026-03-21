Путин и Лукашенко обсудили по телефону международные темы и сотрудничество

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, а также актуальные международные темы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Особо господа Путин и Лукашенко отметили необходимость в ближайшее время реализовать договоренности, которых стороны достигли на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Оно состоялось 26 февраля. Во время разговора президенты также обсудили сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализацию совместных взаимовыгодных проектов.

Заседание ВГС Союзного государства прошло в Кремле. Основное внимание было уделено развитию интеграции, экономическому сотрудничеству, вопросам безопасности и реализации совместных программ. Перед этим господин Лукашенко встретился тет-а-тет с Владимиром Путиным.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «То березка, то "Орешник"...».