До четырех выросло число погибших при ударе по соцобъекту в Белгородской области

Еще две женщины погибли при обстреле ВСУ социального объекта в селе Смородино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Тела погибших нашли под завалами. Около 16:00 мск господин Гладков сообщал о двух погибших женщинах и об одной тяжелораненой мирной жительнице. Здание соцобъекта было разрушено, также сгорел «объект торговли». Господин Гладков отмечал, что работа по разбору конструкций затруднена «из-за высокой активности вражеских дронов».

Сегодня Вячеслав Гладков писал об ударе FPV-дрона по предприятию в селе Грузское Белгородской области. Пострадал один человек. С 7:00 по 14:00 мск над девятью регионами России, включая Белгородскую область, силы ПВО сбили 54 БПЛА, сообщило Минобороны.