Человек пострадал при ударе дрона по предприятию в Белгородской области

Мужчина пострадал при ударе FPV-дрона ВСУ по предприятию в селе Грузское Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Раненого доставили в центральную больницу Борисовского округа. У мужчины диагностировали проникающее осколочное ранение груди. После того, как ему окажут помощью в больнице, бригада скорой помощи доставит пострадавшего в областную клиническую больницу, написал господин Гладков.

Сегодня глава Белгородской области сообщил о двух погибших женщинах в Грайворонском округе. Тогда ВСУ ударили по социальному объекту. С 7:00 по 14:00 мск над девятью регионами России, включая Белгородскую область, силы ПВО сбили 54 БПЛА, сообщило Минобороны.