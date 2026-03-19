WSJ: морпехи США могут захватить иранский остров Харк

Развертываемый на Ближнем Востоке 31-й экспедиционный отряд морской пехоты США может захватить один или несколько островов у побережья Ирана. Особенно американцев интересует остров Харк, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и ныне действующих американских официальных лиц.

По информации газеты, личный состав экспедиционного отряда (примерно 2,2 тыс. человек) находится на борту десантного корабля USS Tripoli, который направляется в сторону Аравийского полуострова и прибудет в район назначения примерно через неделю.

Иран контролирует несколько островов к юго-востоку от своих берегов. Самый значительный из них — Харк с нефтяным терминалом, через который Иран осуществляет примерно 90% экспорта сырья. 14 марта Дональд Трамп объявил об ударе по острову. Однако, по словам президента США, нефтяная инфраструктура на острове не была уничтожена «из соображений приличия». Господин Трамп не исключил уничтожения нефтяных объектов на острове, если Иран продолжит блокировать Ормузский пролив.

По данным источников газеты, американские морпехи могут не уничтожать инфраструктуру Харка, а захватить остров, чтобы использовать свой контроль над ним в качестве рычага давления на Иран.

Николай Зубов