Пострадавших при взрыве бензовоза госпитализировали в больницу Таганрога

При взрыве бензовоза на трассе между Ростовом-на-Дону и Таганрогом, по уточненным данным, пострадали три человека, еще трое погибли. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу Таганрога, отмечает пресс-служба регионального минздрава.

Авария случилась в районе поворота на село Синявское. Очевидцами происшествия стала бригада скорой помощи Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Таганрога, которая возвращалась после транспортировки больного в медучреждение Ростова-на-Дону.

Медики оказались одними из первых на месте происшествия и немедленно начали помогать тяжелораненому. Для эвакуации двух других пострадавших вызвали дополнительные бригады.

Мужчина с сочетанной травмой был экстренно доставлен в больницу скорой помощи Таганрога, где ему проводят оперативное лечение. Двух других мужчин госпитализировали в ту же больницу силами бригады центральной районной больницы Неклиновского района. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести, лечение проходит в травматологическом отделении.

