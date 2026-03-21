В Сердобске опровергли выдачу нескольких сертификатов одной семье экс-мигрантов

Администрация Сердобска опровергла информацию о том, что члены одной семьи (родственники мужчины, ранее имевшего иностранное гражданство) получили несколько государственных жилищных сертификатов. Данные, распространяемые в СМИ, не соответствуют действительности, заявили ТАСС в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

В администрации уточнили, что процедура выдачи сертификатов сопровождается тщательной проверкой соответствия семей установленным критериям. «И только после проведенных проверок, в случае отсутствия изменений у семьи, выдается жилищный сертификат», — прокомментировали в пресс-службе агентству.

Напомним, ранее СКР возбудил уголовное дело о халатности в связи с выдачей сертификатов двум многодетным семьям с миграционной историей. Также проводилась проверка по факту выдачи такого сертификата еще одной семье в 2025 году. Экс-глава администрации Сердобска Марина Ермакова ушла с поста на фоне травли в социальных сетях.

Нина Шевченко