В Сердобске возбудили дело после выдачи жилищных сертификатов приезжим

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после выдачи жилищных сертификатов в пензенском Сердобске двум многодетным семьям, которые ранее были иностранными гражданами. Об этом сообщила пресс-служба СКР. 12 февраля глава города Марина Ермакова объявила об уходе в отставку.

По данным СКР, сотрудники администрации Сердобска и министерства труда, социальной защиты и демографии региона выдали сертификаты в феврале. Следователи изучат документы, на основании которых были приняты решения о выдаче сертификатов. СКР также проверит возможные нарушения прав других семей, которые были претендентами на сертификаты, но не получили их.

«Несмотря на то что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, принято решение в пользу семей с миграционной историей. Граждане усматривают коррупционную составляющую»,— отмечается в заявлении СКР.

О вручении сертификатов семьям Марина Ермакова сообщила 10 февраля в соцсетях. Пользователи стали писать в комментариях под публикацией негативные комментарии. «Оснований полагать, что данный пост вызовет такую агрессивную реакцию, у меня не было»,— написала чиновница 12 февраля в Telegram-канале.

Госпожа Ермакова заявила, что не может продолжать работу: «Мне страшно как человеку, который столкнулся с травлей, масштабы которой невозможно представить. И молчать, когда тебя унижают и уничтожают,— значит соглашаться»,— написала чиновница. Позже она ограничила доступ к своей странице во «ВКонтакте» и Telegram-каналу. Марина Ермакова добавила, что намерена «защищать себя от клеветы» в суде.