Для Внуково и Домодедово ограничили режим работы

Росавиация сообщила о введении ограничений в работе московских аэропортов Внуково и Домодедово. Оба авиаузла принимают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

«Возможны корректировки в расписании рейсов, — отметили в Росавиации. — Меры приняты для обеспечения безопасности полетов».

Незадолго до введения ограничений для Внуково и Домодедово к нормальной работе вернулся аэропорт Шереметьево. В течение почти двух часов авиагавань не обслуживала рейсы на фоне атаки БПЛА. «Аэрофлот» объявил о корректировке расписания. Несколько самолетов ушли на запасные аэродромы.