Пять самолетов не смогли сесть в Шереметьево из-за атаки БПЛА

Пять пассажирских самолетов сегодня утром не смогли приземлиться в Шереметьево из-за введенных для аэропорта ограничений. Об этом ТАСС сообщили представители воздушной гавани.

«Пять самолетов ушли на посадку на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и московский аэропорт Домодедово», — сообщил собеседник агентства. В справочной службе авиагавани пояснили, что речь идет о рейсах из Абакана, Владивостока, Новосибирска, Алма-Аты и Бишкека.

Росавиация объявила о введении ограничений для Шереметьево в 10:00 мск. Вскоре после этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате еще одного летевшего на столицу беспилотника. С начала суток над Московским регионом сбили 28 БПЛА.