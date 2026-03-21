До 28 выросло число сбитых на подлете к Москве беспилотников

После 10:00 мск над столичным регионом был сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в Telegram. Других подробностей чиновник не привел.

Согласно сообщениям господина Собянина в соцсетях, с начала суток средства ПВО сбили 28 БПЛА в Московском регионе. Росавиация ночью не сообщала о введении ограничений для столичных аэропортов, однако в 10:00 мск ведомство объявило об ограничении работы Шереметьево.