«Аэрофлот» скорректировал расписание из-за ограничений в Шереметьево

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) вынужденно перенес и отменил часть рейсов из-за введения временных ограничений в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила авиакомпания в Telegram-канале.

«Часть рейсов, прибывающих в Москву, направлена на запасные аэродромы. Перелет данных рейсов будет осуществлен после снятия ограничений в аэропорту Шереметьево»,— указали в «Аэрофлоте». Контакт-центр авиакомпании и другие производственные и клиентские службы работают в усиленном режиме.

За ночь и утро средства ПВО сбили 28 беспилотников на подлете к Москве. В Шереметьево вводили ограничения с 10:00 мск, аэропорт возобновил работу к 11:44 мск. Меры вводили из-за действия сигнала «ковер». Из-за атаки БПЛА в аэропорту не смогли приземлиться пять самолетов. С 11:55 мск аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе.