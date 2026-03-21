ДТП на трассе Краснодар—Ейск: пешеход скончался на месте

В Брюховецком районе Кубани в утренние часы произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. На автотрассе Краснодар—Ейск водитель автомобиля «Газель Next» совершил наезд на пешехода. Как сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края, предварительная информация указывает на то, что мужчина находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что на одежде погибшего отсутствовали светоотражающие элементы, что в условиях темного времени суток значительно снижало его видимость для водителей транспортных средств.

Личность погибшего в настоящий момент устанавливается. Обстоятельства инцидента, включая точную траекторию движения автомобиля и причины выхода человека на проезжую часть, уточняются в ходе проверочных мероприятий, проводимых профильным ведомством.

Данное происшествие стало вторым случаем гибели пешеходов на дорогах края за последние дни. В Госавтоинспекции региона напомнили об аналогичном происшествии, зафиксированном вечером 12 марта в Кореновском районе. На федеральной трассе М-4 «Дон» 26-летний водитель грузового автомобиля «Вольво» допустил наезд на двух пешеходов, которые осуществляли погрузку мотоцикла в прицеп легкового автомобиля «Лада».

В результате того дорожного инцидента один из пешеходов, 29-летний местный житель, скончался на месте аварии. Второй пострадавший, мужчина 31 года, был доставлен в медицинское учреждение, где позднее скончался от полученных повреждений, несовместимых с жизнью. В обоих случаях ударной причиной гибели людей стало столкновение с крупногабаритным автотранспортом на проезжей части.

Мария Удовик