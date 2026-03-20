В Новосибирской области завершают изъятие скота

Власти Новосибирской области завершают изъятие домашнего скота в хозяйствах, где были зафиксированы вспышки пастереллеза. Об этом сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

«У нас были очаги в крупных хозяйствах, и из таких осталось последнее,... где проводятся работы сегодня. И больше хозяйств, где наблюдаются случаи заболевания, нет»,— рассказал господин Нешумов (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что новых случаев заболеваний у скота в подсобных хозяйствах и на сельхозпредприятиях не обнаружили.

С начала года в Сибири зафиксировали вспышки заболеваний скота, власти говорили о заражении пастереллезом и бешенством. С 16 февраля в Новосибирской области ввели режим ЧС. По данным «Известий», число животных, которых коснулись карантинные мероприятия в Сибири в феврале-марте этого года, составило от 87,5 до 90,5 тыс. Губернатор региона сообщал, что новых случаев пастереллеза не выявляли с 5 марта.