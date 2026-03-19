Глава Россельхознадзора рассказал о расследовании причин пастереллеза в Сибири

Россельхознадзор, следственные органы и региональные структуры проверяют все версии возникновения вспышки пастереллеза в Новосибирской области. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт. По его словам, изучается происхождение кормов, законность перевозок, соблюдение правил содержания животных и причастность крупного бизнеса.

«Это не только про ответственность владельцев, это еще и про то, как работали профильные службы, как велась профилактика»,— сказал господин Данкверт в интервью «Комсомольской правде». После вспышки инфекции в Новосибирской области усилили контроль за поголовьем скота, добавил глава Россельхознадзора.

Сергей Данкверт исключил риски для жителей из-за пастереллеза, так как вся продукция проходит «строгий ветеринарный контроль» перед поставкой в магазины. «Так как очаги купировали, ситуация носит локальный характер и на развитие животноводства в целом по стране серьезно не повлияет»,— утверждает глава Россельхознадзора.

Из-за вспышки пастереллеза с 16 февраля в Новосибирской области действует режим ЧС. Власти начали убой скота. Владельцам изъятых животных выплачивают компенсации до 1 млн руб.

