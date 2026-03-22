«Клиенты смогут ссылаться на него, предъявляя претензии»

С 30 апреля 2026 года в России начинает действовать новый национальный стандарт — ГОСТ Р 72319-2025. Документ впервые устанавливает строгие требования к услугам маникюра и педикюра, охватывая все аспекты их предоставления: от продолжительности процедур до применяемых материалов и методов работы. Несмотря на то, что документ носит добровольный характер, он вызывает споры в профессиональной среде, поскольку может изменить порядок предоставления услуг и определить ответственность мастеров, салонов и клиентов. Как считает адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов (РОКА) «Лежнин и партнеры» Ирина Ким, чем подробнее стандарт, тем легче доказать нарушение процесса оказания услуги.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Главная особенность нового стандарта — детальная регламентация процедуры, разделяющая услугу на определенные этапы. Появляется единый алгоритм, отклонение от которого потенциально может быть расценено как нарушение качества услуги.

С юридической точки зрения это важно: чем подробнее стандарт, тем легче доказать наличие или отсутствие нарушения процесса оказания услуг.

Впервые на уровне стандарта закреплены ориентиры по длительности процедур. Маникюр в зависимости от вида должен занимать в среднем от 40 до 70 минут, педикюр — до полутора часов. При этом также регламентируется время оказания дополнительных услуг (покрытия, укрепления и моделирования ногтей).

С одной стороны, положения ГОСТа защищают клиента от чрезмерно "ускоренных" услуг, которые могут быть небезопасными, а с другой —создает новый повод для претензий: слишком короткая процедура может восприниматься как некачественная даже в случае удовлетворительного результата.

Отдельное внимание в стандарте уделено безопасности. Установлены требования к дезинфекции и стерилизации, используемым материалам и недопустимости травмирующих техник.

Маникюр теперь рассматривается как стандартизированная услуга, а не свободная практика, поскольку вводятся единые термины, четкие алгоритмы работы, типовые технологические карты.

Несмотря на то, что формально стандарт носит добровольный характер, на практике он может использоваться при проверках контролирующих органов, при судебных разбирательствах, а клиенты смогут ссылаться на него, предъявляя претензии. Таким образом, стандарт фактически станет отраслевым ориентиром.

Внедрение ГОСТа в деятельность салонов красоты имеет двойственное значение: способствует повышению прозрачности и увеличению нагрузки на предприятия. С одной стороны, установление единых стандартов упрощает процесс обучения персонала и унификацию предоставляемых услуг, что повышает уровень доверия клиентов и снижает вероятность возникновения ошибок. С другой стороны — влечет за собой увеличение затрат на расходные материалы, соблюдение установленных процедур, обучение сотрудников и контроль качества предоставляемых услуг.

Кроме того, существует риск предъявления претензий, как обоснованных, так и формальных, что может повлечь дополнительные финансовые издержки.

Вносимые изменения окажут значительное воздействие на специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в статусе индивидуальных предпринимателей и самозанятых, работающих в домашних условиях. Появляется необходимость более строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также адаптации существующих рабочих процессов к стандартам и требованиям.

Новый ГОСТ формирует единые стандарты качества и усиливает правовую защищенность клиентов, но одновременно увеличивает нагрузку на бизнес, снижает гибкость работы мастеров и создает новые риски юридических споров. Главная задача участников рынка сегодня — найти баланс между соблюдением стандарта и сохранением индивидуального подхода к клиенту».