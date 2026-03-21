Над Кубанью за ночь сбили 14 беспилотников

В Краснодарском крае в ночь на 20 марта дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов, пишет RT. Соответствующие данные привело Министерство обороны РФ, уточнив, что атака была отражена в рамках комплексной работы по обеспечению безопасности воздушного пространства.

По информации ведомства, всего за указанный период на территории России было ликвидировано 26 беспилотников. Помимо Краснодарского края, цели были поражены над акваторией Черного моря, где сбили шесть аппаратов, а также над рядом других регионов. В частности, по два беспилотника уничтожено над Белгородской областью и Республикой Крым, еще по одному — над Брянской и Ростовской областями.

Ранее власти сообщили о дополнительных мерах информирования населения. В частности, в Краснодаре при отражении атак беспилотных летательных аппаратов будет задействована система оповещения. Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности при включении сирен.

В регионе также действует ограничение на съемку и распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также данными о расположении объектов критической инфраструктуры. За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность, включая штрафы до 300 тыс. руб.

Власти подчеркивают, что соблюдение этих правил направлено на обеспечение общественной безопасности и предотвращение распространения сведений, которые могут быть использованы в ущерб региону.

Мария Удовик