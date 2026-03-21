Наставник «Локомотива» прокомментировал дисквалификацию Черепанова

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли в ходе пресс-конференции после матча с «Металлургом» прокомментировал дисквалификацию на три матча защитника команды Никиты Черепанова из-за намеренного применения физической силы к судье.

Черепанов был дисквалифицирован за эпизод в игре между минским «Динамо» и «Локомотивом» 15 марта. Защитник в середине второго периода после вбрасывания сбил с ног судью, тот упал на лед. Черепанов пропустил последний матч своей команды в текущем регулярном чемпионате КХЛ 20 марта, а также не будет играть в двух первых играх плей-офф.

«Никита очень много значит для команды. Хотелось бы, чтобы летом в лиге состоялся разговор по поводу таких моментов. Естественно, судей надо защищать — все с этим согласны. При вбрасываниях очень много игроков находятся близко к точке. Если нет чисто выигранного вбрасывания, то судья находится среди семи игроков. Естественно, игроки не хотят нанести травму судье или даже коснуться его, все думают только о своей роли на вбрасывании. К сожалению, судьи бывают в уязвимой позиции. Когда думаешь про дисквалификацию, предполагаешь, что должно быть агрессивное действие, чтобы ее заработать, но Черепанов не предпринимал никакого агрессивного действия»,— сказал Хартли.

Последний матч регулярного чемпионата КХЛ для «Локомотива» завершился разгромной победой над «Металлургом» со счетом 4:1. Наставник назвал результат хорошим. Он отметил, что у соперника был резервный состав.

«При этом у них много хороших молодых игроков — быстрых и мастеровитых. Просили ребят смотреть на свою игру, на подготовку к плей-офф. Хотелось, чтобы в этой игре не было травм и дисквалификаций. Чтобы была хорошая игра в плане дисциплины и системы, поэтому доволен матчем. Мало бросков в створ? Это психологический момент: последняя игра регулярного чемпионата, ничего не решающая в таблице. Как бы ни настраивались, в подкорке мысли о плей-офф. Никто не хочет получать травмы, хотя все шли в борьбу»,— прокомментировал главный тренер.

Второй матч подряд пропустил нападающий «Локомотива» Егор Сурин. 13 марта в матче против «Лады» он ударился о борт и больше не вернулся на лед, на матч с минским «Динамо» 15 марта также не вышел. Боб Хартли сообщил, что он катался в последние дни, но сегодня утром нападающий приболел.

Ярославская команда завершила регулярный чемпионат КХЛ первым местом на Западе. Матчи «Локомотива» первого раунда плей-офф пройдут в Ярославле 24 и 26 марта. Соперник — московский «Спартак».

Алла Чижова