«Локомотив» разгромил «Металлург» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ

Ярославский «Локомотив» на домашней арене обыграл «Металлург» из Магнитогорска. Последний матч регулярного чемпионата КХЛ завершился со счетом 4:1.

Фото: ХК «Локомотив»

В первых двух периодах ярославцы забили по одному голу: отличились форварды Байрон Фрэз (18-я минута) и Максим Березкин (29-я). В третьем периоде гости воспользовались шансом и забили в большинстве: автор гола — Игорь Нечаев. За 1,5 минуты до финальной сирены в пустые ворота «Металлурга» шайбу забросил нападающий «Локомотива» Александр Радулов. Сразу после этого счет довел до разгромного ярославец Илья Николаев.

Это был последний матч «Локомотива» в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Ярославская команда завершила сезон первым местом на Западе. Матчи «Локомотива» первого раунда плей-офф пройдут в Ярославле 24 и 26 марта.