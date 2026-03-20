Правительство утвердило оценку долей иностранцев в Южно-Русском месторождении

Правительство утвердило оценку долей иностранных компаний в предприятиях, связанных с освоением Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения, следует из распоряжения на портале правовой информации. Общая стоимость составила 8,1 млрд руб.

Согласно документу, 50% в «Севернефтегазпроме» оценены в 1,8 млрд руб., 0,01% в «Газпром ЮРГМ Трейдинг» — в 3 млрд руб., 0,01% в «Газпром ЮРГМ Девелопмент» — в 3,3 млрд руб. Оценку провела компания «Б1-Консалт».

Решение связано с продажей долей немецкой Wintershall и австрийской OMV в совместных проектах с «Газпромом» новым российским собственникам по указу президента России Владимира Путина.

Южно-Русское месторождение открыто в 1969 году в ЯНАО. Запасы превышают 1 трлн куб. м газа и более 50 млн т нефти и конденсата, проектная мощность — 25 млрд куб. м газа в год.