Кабмин утвердил правила работы оператора по увековечению памяти жертв геноцида советского народа
Правительство России утвердило правила работы национального оператора по увековечению памяти жертв нацистского геноцида советского народа. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
С начала года эти полномочия переданы Национальному центру исторической памяти (НЦИП), который возглавляет член Общественной палаты Елена Малышева. Документ закрепляет положения принятого в апреле прошлого года закона.
Оператор будет устанавливать сведения о жертвах, идентифицировать останки, помогать органам власти, а также вести учет и публиковать списки погибших. Назначение оператора в дальнейшем будет осуществляться правительством по представлению Минкультуры.
Целями деятельности названы «формирование в общественном сознании чувства неприятия идеологии нацизма в любых формах его проявления» и противодействие фальсификации истории. Оператор получит право направлять запросы в органы власти, создавать рабочие группы и экспертные советы. В случае неэффективной работы правительство сможет сменить оператора с передачей документов.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому День памяти жертв геноцида советского народа устанавливается 19 апреля.