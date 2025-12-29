Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа

Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается новая памятная дата 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа. Изменения внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Законопроект внесла в Госдуму в ноябре группа депутатов, в числе которых были единороссы Ирина Яровая, Андрей Картаполов, Василий Пискарев. Авторы инициативы указывали в пояснительной записке, что установление новой памятной даты необходимо для «противодействия фальсификации истории». В частности, предлагалось бороться с «попытками пересмотра» итогов Второй мировой войны и решающей роли СССР «в уничтожении нацистско-фашистской чумы».

19 апреля 1943 года президиум Верховного Совета СССР издал указ «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».