Ростовский облсуд рассмотрит жалобы на приговор по делу ОПГ «Сельмаш»

Как стало известно «Ъ-Ростов», в Ростовский облсуд поступили материалы по уголовному делу крупнейшей на юге России ОПГ «Сельмаш». Вынесенный в сентябре 2025 года приговор будет рассмотрен в апелляционном порядке.

Дело было передано судье облсуда на ознакомление в начале марта. Первое заседание назначено на 2 апреля. Суд рассмотрит приговор, вынесенный Ворошиловским районным судом Ростова 15 членам организованной преступной группировки «Сельмаш».

По версии следствия, обвиняемые с 2011 года по 2019-й занимались вымогательством денег с осужденных и предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг. В зависимости от ролей фигуранты были признаны виновными в организации преступного сообщества и участии в нем, вымогательстве и мошенничестве (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 2 ст. 210 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ, п. п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и получили крупные сроки — от 7 лет 6 месяцев до 23 лет лишения свободы.

В частности, Георгий Иванов (бывший «положенец» на территории Ростовской области) получил 23 года колонии особого режима, Валерий Стурки — 21 год колонии строгого режима, Эдик Оганесян (бывший «положенец» за пенитенциарными учреждениями региона) — 20 лет колонии особого режима.

Предполагаемый создатель ОПГ «Сельмаш» Нодари Асоян много лет находится в международном розыске. С весны 2020 года в отношении него расследуется дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн руб.). Нодари Асоян, по данным следствия, скрывается на Украине.

Мария Иванова